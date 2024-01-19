Гаврилова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Николай Степанович
Отец ребёнка: Токарев Степан Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1873
Отец ребёнка: Токарев Степан Кузьмич
Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно