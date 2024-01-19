Гаврилова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Николай Степанович

Отец ребёнка: Токарев Степан Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
04.12.1873

Сын: Токарев Иосиф Степанович

Отец ребёнка: Токарев Степан Кузьмич

Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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