Вершинин Иона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Вершинин Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Вершинина Параcкева
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Митрофан
Мать ребёнка: Вершинина Параcкева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Параcкева
Смерть
Неизвестно