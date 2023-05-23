Вершинин Иона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Иона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Вершинин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Вершинина Параcкева

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Митрофан

Мать ребёнка: Вершинина Параcкева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Параcкева

Смерть
Неизвестно
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