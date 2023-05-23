Вершинина Параcкева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Параcкева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Потап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Вершинин Иона

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Митрофан

Отец ребёнка: Вершинин Иона

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Иона

Смерть
Неизвестно
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