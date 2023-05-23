Вершинина Параcкева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Потап
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Вершинин Иона
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Митрофан
Отец ребёнка: Вершинин Иона
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Иона
Смерть
Неизвестно