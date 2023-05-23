Вершинин Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вершинин Иона
Мать: Вершинина Параcкева
Бракосочетание
12.02.1772
Жена: Вершинина Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Иван
Мать ребёнка: Вершинина Феврония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Вершинина Феврония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дария
Мать ребёнка: Вершинина Феврония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Кондрат
Мать ребёнка: Вершинина Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Феврония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Иван
Мать ребёнка: Вершинина Параскева
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно