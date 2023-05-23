Вершинин Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вершинин Иона

Мать: Вершинина Параcкева

Бракосочетание
12.02.1772

Жена: Вершинина Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Иван

Мать ребёнка: Вершинина Феврония

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Вершинина Феврония

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дария

Мать ребёнка: Вершинина Феврония

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Кондрат

Мать ребёнка: Вершинина Феврония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Феврония

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Иван

Мать ребёнка: Вершинина Параскева

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно