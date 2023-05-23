Вершинина (Видягина) Параскева
Место рожденияпочинок Брагинский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Видягин Кирилл
починок Брагинский
Бракосочетание
12.02.1772
Муж: Вершинин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Иван
Отец ребёнка: Вершинин Митрофан
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно