Вершинина (Видягина) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Видягина) Параскева

Место рождения

починок Брагинский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Видягин Кирилл

Мать: не указана

починок Брагинский
Бракосочетание
12.02.1772

Муж: Вершинин Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Иван

Отец ребёнка: Вершинин Митрофан

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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