Вершинина Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Иван
Отец ребёнка: Вершинин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вершинин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дария
Отец ребёнка: Вершинин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Кондрат
Отец ребёнка: Вершинин Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Митрофан
Смерть
Неизвестно