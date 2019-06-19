Дуркина (Куликова) Роза Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркина (Куликова) Роза Степановна

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Место рождения

Лёхта, Прилузский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

29.05.1931

Дата смерти

19.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1931

Отец: Куликов Степан Михайлович

Мать: Куликова Евлампия Сергеевна

Лёхта, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.05.1954

Дочь: Клюзина (Куликова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Дуркин Павел Изосимович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Епихина (Дуркина) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Дуркин Павел Изосимович

Бракосочетание
16.06.1955

Муж: Дуркин Павел Изосимович

Новый Бор, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
05.12.1957

Сын: Дуркин Пëтр Павлович

Отец ребёнка: Дуркин Павел Изосимович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Дуркин Александр Павлович

Отец ребёнка: Дуркин Павел Изосимович

Смерть
19.06.2019
Окунев Нос, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

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