Дуркина (Куликова) Роза Степановна
Место рождения
Дата рождения29.05.1931
Дата смерти19.06.2019
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1931
Рождение ребёнка
20.05.1954
Дочь: Клюзина (Куликова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Дуркин Павел Изосимович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Епихина (Дуркина) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Дуркин Павел Изосимович
Бракосочетание
16.06.1955
Новый Бор, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
05.12.1957
Сын: Дуркин Пëтр Павлович
Отец ребёнка: Дуркин Павел Изосимович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Дуркин Александр Павлович
Отец ребёнка: Дуркин Павел Изосимович
Смерть
19.06.2019
Окунев Нос, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми