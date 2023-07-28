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Куликов Степан Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Александр Степанович

Мать ребёнка: Куликова Евлампия Сергеевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Куликов Пëтр Степанович

Мать ребёнка: Куликова Евлампия Сергеевна

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
До 1931

Сын: Куликов Вениамин Степанович

Мать ребёнка: Куликова Евлампия Сергеевна

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
29.05.1931

Дочь: Дуркина (Куликова) Роза Степановна

Мать ребёнка: Куликова Евлампия Сергеевна

Лёхта, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
1971

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