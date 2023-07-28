Куликов Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Александр Степанович
Мать ребёнка: Куликова Евлампия Сергеевна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Куликова Евлампия Сергеевна
Рождение ребёнка
До 1931
Сын: Куликов Вениамин Степанович
Мать ребёнка: Куликова Евлампия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.05.1931
Дочь: Дуркина (Куликова) Роза Степановна
Мать ребёнка: Куликова Евлампия Сергеевна
Лёхта, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
1971