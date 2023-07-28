Куликова Евлампия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Евлампия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Александр Степанович

Отец ребёнка: Куликов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Куликов Пëтр Степанович

Отец ребёнка: Куликов Степан Михайлович

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
До 1931

Сын: Куликов Вениамин Степанович

Отец ребёнка: Куликов Степан Михайлович

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
29.05.1931

Дочь: Дуркина (Куликова) Роза Степановна

Отец ребёнка: Куликов Степан Михайлович

Лёхта, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
?.04.1945
Умерла от пневмонии.

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