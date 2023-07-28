Куликова Евлампия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Александр Степанович
Отец ребёнка: Куликов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Куликов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
До 1931
Сын: Куликов Вениамин Степанович
Отец ребёнка: Куликов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1931
Дочь: Дуркина (Куликова) Роза Степановна
Отец ребёнка: Куликов Степан Михайлович
Лёхта, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
?.04.1945
Умерла от пневмонии.