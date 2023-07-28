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Дуркин Павел Изосимович

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Место рождения

Новый Бор, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

21.10.1929

Дата смерти

29.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1929

Отец: Дуркин Изосим Иванович

Мать: Дуркина (Чупрова) Марфа Ивановна

Новый Бор, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Чуркина Полина Макаровна

Бракосочетание
1949

Жена: Чуркина Полина Макаровна

Рождение ребёнка
20.05.1954

Дочь: Клюзина (Куликова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Дуркина (Куликова) Роза Степановна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Епихина (Дуркина) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Дуркина (Куликова) Роза Степановна

Бракосочетание
16.06.1955

Жена: Дуркина (Куликова) Роза Степановна

Новый Бор, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
05.12.1957

Сын: Дуркин Пëтр Павлович

Мать ребёнка: Дуркина (Куликова) Роза Степановна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Дуркин Александр Павлович

Мать ребёнка: Дуркина (Куликова) Роза Степановна

Смерть
29.05.1994

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