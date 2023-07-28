Дуркин Павел Изосимович
Место рождения
Дата рождения21.10.1929
Дата смерти29.05.1994
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуркина Полина Макаровна
Бракосочетание
1949
Жена: Чуркина Полина Макаровна
Рождение ребёнка
20.05.1954
Дочь: Клюзина (Куликова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Дуркина (Куликова) Роза Степановна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Епихина (Дуркина) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Дуркина (Куликова) Роза Степановна
Бракосочетание
16.06.1955
Рождение ребёнка
05.12.1957
Сын: Дуркин Пëтр Павлович
Мать ребёнка: Дуркина (Куликова) Роза Степановна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Дуркин Александр Павлович
Мать ребёнка: Дуркина (Куликова) Роза Степановна
Смерть
29.05.1994