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Дуркина (Чупрова) Марфа Ивановна

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Место рождения

Мещанское, Устьцилемский район, Автономная область Коми

Дата рождения

1890

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Чупров Иван

Мать: Чупрова Мария Ивановна

Мещанское, Устьцилемский район, Автономная область Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуркин Изосим Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Дуркин Пëтр Изосимович

Отец ребёнка: Дуркин Изосим Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дуркина Анна Изосимовна

Отец ребёнка: Дуркин Изосим Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1929

Сын: Дуркин Павел Изосимович

Отец ребёнка: Дуркин Изосим Иванович

Новый Бор, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Белорукова (Дуркина) Мария Изосимовна

Отец ребёнка: Дуркин Изосим Иванович

Смерть
1973
Ёрмица, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

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