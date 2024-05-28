Дуркина (Чупрова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Чупров Иван
Мать: Чупрова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Дуркин Изосим Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дуркина Анна Изосимовна
Отец ребёнка: Дуркин Изосим Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1929
Отец ребёнка: Дуркин Изосим Иванович
Новый Бор, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Белорукова (Дуркина) Мария Изосимовна
Отец ребёнка: Дуркин Изосим Иванович
Смерть
1973
Ёрмица, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми