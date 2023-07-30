Дуркина Анна Изосимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуркина Анна Изосимовна

Дуркина Анна Изосимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Дуркин Изосим Иванович

Мать: Дуркина (Чупрова) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Пëтр Иванович

Отец ребёнка: Торопов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.