Дуркина Анна Изосимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуркин Пëтр Иванович
Отец ребёнка: Торопов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торопов Иван
Смерть
Неизвестно