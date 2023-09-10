Торопов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропов Иван

Торопов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Дуркина Анна Изосимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дуркина Анна Изосимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Пëтр Иванович

Мать ребёнка: Дуркина Анна Изосимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Дуркина Анна Изосимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуркина Анна Изосимовна

Смерть
Неизвестно

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