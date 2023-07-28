Белорукова (Дуркина) Мария Изосимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белорукова (Дуркина) Мария Изосимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дуркин Изосим Иванович

Мать: Дуркина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоруков Сергей Клавдиевич

Отец ребёнка: Белоруков Клавдий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоруков Владимир Клавдиевич

Отец ребёнка: Белоруков Клавдий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоруков Клавдий

Смерть
Неизвестно