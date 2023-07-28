Белорукова (Дуркина) Мария Изосимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дуркин Изосим Иванович
Мать: Дуркина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоруков Сергей Клавдиевич
Отец ребёнка: Белоруков Клавдий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоруков Владимир Клавдиевич
Отец ребёнка: Белоруков Клавдий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоруков Клавдий
Смерть
Неизвестно