Белоруков Клавдий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоруков Клавдий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоруков Сергей Клавдиевич

Мать ребёнка: Белорукова (Дуркина) Мария Изосимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоруков Владимир Клавдиевич

Мать ребёнка: Белорукова (Дуркина) Мария Изосимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белорукова (Дуркина) Мария Изосимовна

Смерть
Неизвестно

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