Кулебакина (Еремеева) Анна Онисимовна
Место рождения
Дата рождения05.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1876
Отец: Еремеев Онис Артемьевич
Мать: Мария Иерофьевна
Бракосочетание
05.02.1899
мужу 19, жене 22 Касьминская волость, дер Ново-по-Косьме, Анна Онисимовна Еремеева
Рождение ребёнка
09.01.1900
Дочь: Иевлева Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Иевлев Федор Матвеевич
Бракосочетание
13.02.1902
мужу было 42 г. (жене 26)дер Плотниково Касмийская волость, деревня Сапогово, крестьянская жена вдова Анна Анисимовна Иевлева
Рождение ребёнка
21.12.1902
Дочь: Жеребцова Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Жеребцов Афанасий Борисович
Бракосочетание
24.10.1904
мужу было 36 лет жене 28
Рождение ребёнка
20.08.1905
Сын: Кулебакин Адриан Андреевич
Отец ребёнка: Кулебакин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.08.1912
Дочь: Кулебакина Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Кулебакин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
18.08.1916
Дочь: Кулебакина Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Кулебакин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулебакина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Кулебакин Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно