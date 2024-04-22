Кулебакина (Еремеева) Анна Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулебакина (Еремеева) Анна Онисимовна

Место рождения

Новопокасьма, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

05.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1876

Отец: Еремеев Онис Артемьевич

Мать: Мария Иерофьевна

Новопокасьма, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
05.02.1899

Муж: Иевлев Федор Матвеевич

Сапогово, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
мужу 19, жене 22 Касьминская волость, дер Ново-по-Косьме, Анна Онисимовна Еремеева
Рождение ребёнка
09.01.1900

Дочь: Иевлева Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Иевлев Федор Матвеевич

Сапогово, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
13.02.1902

Муж: Жеребцов Афанасий Борисович

мужу было 42 г. (жене 26)дер Плотниково Касмийская волость, деревня Сапогово, крестьянская жена вдова Анна Анисимовна Иевлева
Рождение ребёнка
21.12.1902

Дочь: Жеребцова Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Жеребцов Афанасий Борисович

Бракосочетание
24.10.1904

Муж: Кулебакин Андрей Григорьевич

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
мужу было 36 лет жене 28
Рождение ребёнка
20.08.1905

Сын: Кулебакин Адриан Андреевич

Отец ребёнка: Кулебакин Андрей Григорьевич

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.08.1912

Дочь: Кулебакина Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Кулебакин Андрей Григорьевич

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.08.1916

Дочь: Кулебакина Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Кулебакин Андрей Григорьевич

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулебакина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Кулебакин Андрей Григорьевич

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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