Кулебакина Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулебакина Ульяна Андреевна

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Место рождения

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

18.08.1916

Дата смерти

10.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1916

Отец: Кулебакин Андрей Григорьевич

Мать: Кулебакина Анна Онисимовна

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Печерин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Печерин Филипп Федотович

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Печерин Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Печерин Филипп Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печерина Галина Филипповна

Отец ребёнка: Печерин Филипп Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печерин Филипп Федотович

Смерть
10.10.2002
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