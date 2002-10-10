Кулебакина Ульяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1916
Дата смерти10.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1916
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Печерин Филипп Федотович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Печерин Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Печерин Филипп Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печерина Галина Филипповна
Отец ребёнка: Печерин Филипп Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.2002