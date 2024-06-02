Кулебакин Адриан Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1933
Сын: Кулебакин Михаил Андреянович
Мать ребёнка: Кулебакина (Кулемина) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
23.10.1933
Сын: Кулебакин Дмитрий Андреянович
Мать ребёнка: Кулебакина (Кулемина) Елена Сергеевна
Смерть
1941