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Кулебакин Адриан Андреевич

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Место рождения

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

20.08.1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905

Отец: Кулебакин Андрей Григорьевич

Мать: Кулебакина (Еремеева) Анна Онисимовна

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулебакина (Печерина) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулебакина (Печерина) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
23.10.1933

Сын: Кулебакин Михаил Андреянович

Мать ребёнка: Кулебакина (Кулемина) Елена Сергеевна

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.10.1933

Сын: Кулебакин Дмитрий Андреянович

Мать ребёнка: Кулебакина (Кулемина) Елена Сергеевна

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1941

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