Корниенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Корниенко Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Корниенко Василий

Мать ребёнка: Кротюк (Кротюк) Мокрения

Рождение ребёнка
31.03.1952

Сын: Корниенко Валерий

Мать ребёнка: Кротюк (Кротюк) Мокрения

Рождение ребёнка
1954

Сын: Корниенко Виктор

Мать ребёнка: Кротюк (Кротюк) Мокрения

Смерть
Неизвестно

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