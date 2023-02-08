Корниенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Корниенко Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Корниенко Василий
Мать ребёнка: Кротюк (Кротюк) Мокрения
Рождение ребёнка
31.03.1952
Сын: Корниенко Валерий
Мать ребёнка: Кротюк (Кротюк) Мокрения
Рождение ребёнка
1954
Сын: Корниенко Виктор
Мать ребёнка: Кротюк (Кротюк) Мокрения
Смерть
Неизвестно