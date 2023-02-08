Кротюк (Кротюк) Мокрения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротюк (Кротюк) Мокрения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кротюк Данила

Мать: Кротюк Анастасия

Рождение ребёнка
1949

Сын: Корниенко Василий

Отец ребёнка: Корниенко Василий

Рождение ребёнка
31.03.1952

Сын: Корниенко Валерий

Отец ребёнка: Корниенко Василий

Рождение ребёнка
1954

Сын: Корниенко Виктор

Отец ребёнка: Корниенко Василий

Смерть
Неизвестно

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