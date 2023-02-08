Кротюк (Кротюк) Мокрения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кротюк Данила
Мать: Кротюк Анастасия
Рождение ребёнка
1949
Сын: Корниенко Василий
Отец ребёнка: Корниенко Василий
Рождение ребёнка
31.03.1952
Сын: Корниенко Валерий
Отец ребёнка: Корниенко Василий
Рождение ребёнка
1954
Сын: Корниенко Виктор
Отец ребёнка: Корниенко Василий
Смерть
Неизвестно