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Корниенко Виктор
Корниенко Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Корниенко Василий
1918 г.р.
Мать
Кротюк (Кротюк) Мокрения
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Корниенко Василий
Мать:
Кротюк Мокрения
Смерть
Неизвестно
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