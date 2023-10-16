Колесников Федор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колесников Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1798
Дочь: (Колесникова) Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Колесникова Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
13.05.1801
Дочь: (Колесникова) Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Колесникова Стефанида Ефимовна