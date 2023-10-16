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Колесников Федор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесников Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1798

Дочь: (Колесникова) Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Колесникова Стефанида Ефимовна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.05.1801

Дочь: (Колесникова) Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Колесникова Стефанида Ефимовна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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