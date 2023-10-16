Колесникова Стефанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Стефанида Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1798

Дочь: (Колесникова) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Колесников Федор Никифорович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.05.1801

Дочь: (Колесникова) Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Колесников Федор Никифорович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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