Колесникова Стефанида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1798
Дочь: (Колесникова) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Колесников Федор Никифорович
Рождение ребёнка
13.05.1801
Дочь: (Колесникова) Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Колесников Федор Никифорович