Колесников Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Никифор

Колесников Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Колесников Прохор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Федор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

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