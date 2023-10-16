Колесников Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Колесников Прохор Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Федор Никифорович
Мать ребёнка: не указана