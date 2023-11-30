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(Колесникова) Акилина Федоровна
(Колесникова) Акилина Федоровна
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Древо
Место рождения
Верхняя Матренка
, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения
13.05.1801
Пол
Женский
Отец
Колесников Федор Никифорович
Мать
Колесникова Стефанида Ефимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1801
Отец:
Колесников Федор Никифорович
Мать:
Колесникова Стефанида Ефимовна
Верхняя Матренка
, Добринский муниципальный район, Липецкая область
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