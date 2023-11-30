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(Колесникова) Акилина Федоровна

Место рождения

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.05.1801

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1801

Отец: Колесников Федор Никифорович

Мать: Колесникова Стефанида Ефимовна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
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