Капустин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1697 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Польше
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина Устинья Абросимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Сын: Капустин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Капустина Устинья Абросимовна

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Капустин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Капустина Устинья Абросимовна

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Сын: Капустин Фома Михайлович

Мать ребёнка: Капустина Устинья Абросимовна

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Место жительства
1767
Гутай, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
ата: 2019-02-03 Страница: ?topic=3297.msg49798 (Гутайское сообщество 1794, переселены из Польши 1767) Расшифровка: ГАИО ф.50 оп.7.д.40, ГАЗК ф.31оп.4 д.36, ф.282-1-50 1794 Урлуцкая волость: Переведен... Показать все
Смерть
До 1785
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все

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