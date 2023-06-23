Капустин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Польше
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Мать ребёнка: Капустина Устинья Абросимовна
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Сын: Капустин Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Капустина Устинья Абросимовна
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Мать ребёнка: Капустина Устинья Абросимовна
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Место жительства
1767
Гутай, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
ата: 2019-02-03 Страница: ?topic=3297.msg49798 (Гутайское сообщество 1794, переселены из Польши 1767) Расшифровка: ГАИО ф.50 оп.7.д.40, ГАЗК ф.31оп.4 д.36, ф.282-1-50 1794 Урлуцкая волость: Переведен... Показать все
Смерть
До 1785
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все