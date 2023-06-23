Капустина Устинья Абросимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1697
Дата смерти10.09.1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1697
Отец: Абросим
Мать: не указана
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капустин Михаил
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Отец ребёнка: Капустин Михаил
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Сын: Капустин Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Капустин Михаил
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Отец ребёнка: Капустин Михаил
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Место жительства
28.05.1782
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Смерть
10.09.1785
Забайкальская Духовная Консистория.: Метрические книги церквей Иркутской епархии о родившихся и умерших(1785г), 239 л. Дата: 1785-09-10 Страница: лист 219 (запись №10) В возрасте 86 лет за расколом б... Показать все