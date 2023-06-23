Капустина Устинья Абросимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина Устинья Абросимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1697

Дата смерти

10.09.1785

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1697

Отец: Абросим

Мать: не указана

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Михаил

Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Сын: Капустин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Капустин Михаил

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Капустин Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Капустин Михаил

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Сын: Капустин Фома Михайлович

Отец ребёнка: Капустин Михаил

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Место жительства
28.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Смерть
10.09.1785
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Забайкальская Духовная Консистория.: Метрические книги церквей Иркутской епархии о родившихся и умерших(1785г), 239 л. Дата: 1785-09-10 Страница: лист 219 (запись №10) В возрасте 86 лет за расколом б... Показать все

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