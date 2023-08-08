Капустин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1749

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1697 г.р.

Жена

Вычислено 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749

Отец: Капустин Михаил

Мать: Капустина Устинья Абросимовна

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Место жительства
28.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
До 1782

Жена: Капустина Дарья Парфеновна

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