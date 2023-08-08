Капустина (Сутемьева) Дарья Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Сутемьева) Дарья Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1747

Отец: Сутемьев Парфен

Мать: не указана

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Место жительства
28.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
До 1782

Муж: Капустин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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