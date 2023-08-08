Сутемьев (Артемьев) Парфен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Дочь: Капустина Дарья Парфеновна
Мать ребёнка: не указана
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сутемьев Перфил Парфенович
Мать ребёнка: не указана
Рождён в Польше
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сутемьев Мирон Парфенович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
28.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Параскева Парфеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Наталья Парфеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1785