Сутемьев (Артемьев) Парфен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутемьев (Артемьев) Парфен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Дочь: Капустина Дарья Парфеновна

Мать ребёнка: не указана

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Сын: Сутемьев Перфил Парфенович

Мать ребёнка: не указана

Рождён в Польше
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сутемьев Мирон Парфенович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
28.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван) Дост... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Параскева Парфеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Наталья Парфеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1785