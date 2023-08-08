Сутемьев Перфил Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1856
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Сутемьев Парфен
Мать: не указана
Рождён в Польше
Место жительства
25.02.1795
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Иркутская духовная консистория Священного Синода, г. Иркутск Иркутской губернии 23.01.1746 - 27.05.1920: Дело по просьбе старообрядцев Верхнеудинского округа о постройке своей церкви и богослужении в ... Показать все
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Климова Павла Перфиловна
Мать ребёнка: Сутемьева Пелагея
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Сутемьева Агрофена Перфиловна
Мать ребёнка: Сутемьева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сутемьева Пелагея
Смерть
1856