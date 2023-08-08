Сутемьев Перфил Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутемьев Перфил Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Сутемьев Парфен

Мать: не указана

Рождён в Польше
Место жительства
25.02.1795
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Иркутская духовная консистория Священного Синода, г. Иркутск Иркутской губернии 23.01.1746 - 27.05.1920: Дело по просьбе старообрядцев Верхнеудинского округа о постройке своей церкви и богослужении в ... Показать все
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Климова Павла Перфиловна

Мать ребёнка: Сутемьева Пелагея

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Сутемьева Агрофена Перфиловна

Мать ребёнка: Сутемьева Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сутемьева Пелагея

Смерть
1856
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