Сутемьева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Климова Павла Перфиловна
Отец ребёнка: Сутемьев Перфил Парфенович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Сутемьева Агрофена Перфиловна
Отец ребёнка: Сутемьев Перфил Парфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно