Сутемьева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутемьева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Климова Павла Перфиловна

Отец ребёнка: Сутемьев Перфил Парфенович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Сутемьева Агрофена Перфиловна

Отец ребёнка: Сутемьев Перфил Парфенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутемьев Перфил Парфенович

Смерть
Неизвестно
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