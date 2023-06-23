Капустин Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1751
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1751
Отец: Капустин Михаил
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Мать ребёнка: Капустина (Корелова) Мавра Филипповна
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Мать ребёнка: Капустина (Корелова) Мавра Филипповна
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
1779
Сын: Капустин Венедикт Матвеевич
Мать ребёнка: Капустина (Корелова) Мавра Филипповна
Бракосочетание
До 1782
Место жительства
28.05.1782
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Смерть
1818
Забайкальское областное правление: Ревизские сказки крестьян Урлукской волости Верхнеудинского уезда Иркутской губернии 1834 года (VIII) Дата: 1834-03-19 Страница: лл.388об-392 №16 (Хилкотой, Капустин... Показать все