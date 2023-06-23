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Капустин Матвей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1751

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751

Отец: Капустин Михаил

Мать: Капустина Устинья Абросимовна

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Сын: Капустин Федос Матвеевич

Мать ребёнка: Капустина (Корелова) Мавра Филипповна

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Капустин Семён Матвеевич

Мать ребёнка: Капустина (Корелова) Мавра Филипповна

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Капустин Венедикт Матвеевич

Мать ребёнка: Капустина (Корелова) Мавра Филипповна

Бракосочетание
До 1782

Жена: Капустина (Корелова) Мавра Филипповна

Место жительства
28.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Смерть
1818
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Забайкальское областное правление: Ревизские сказки крестьян Урлукской волости Верхнеудинского уезда Иркутской губернии 1834 года (VIII) Дата: 1834-03-19 Страница: лл.388об-392 №16 (Хилкотой, Капустин... Показать все

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