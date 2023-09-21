Южанин Демид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Южанин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Южанин Иван
Мать ребёнка: Южанина (Вылегжанина) Дарья
Рождение ребёнка
13.02.1916
Дочь: (Южанина) Валентина
Мать ребёнка: Южанина (Вылегжанина) Дарья
Рождение ребёнка
1918
Сын: Южанин Алексей
Мать ребёнка: Южанина (Вылегжанина) Дарья
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
22.05.1926
Рождение ребёнка
08.07.1928
Смерть
1928