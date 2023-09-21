Южанин Демид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южанин Демид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Южанин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Южанин Иван

Мать ребёнка: Южанина (Вылегжанина) Дарья

Рождение ребёнка
13.02.1916

Дочь: (Южанина) Валентина

Мать ребёнка: Южанина (Вылегжанина) Дарья

Рождение ребёнка
1918

Сын: Южанин Алексей

Мать ребёнка: Южанина (Вылегжанина) Дарья

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Южанина (Вылегжанина) Дарья

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Южанина (Вылегжанина) Дарья

Рождение ребёнка
22.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Южанина (Вылегжанина) Дарья

Рождение ребёнка
08.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Южанина (Вылегжанина) Дарья

Смерть
1928

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