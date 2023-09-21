Южанин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южанин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Южанин Демид

Мать: Южанина (Вылегжанина) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2002

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