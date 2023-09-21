Южанина (Вылегжанина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти28.11.1978
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Вылегжанин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Южанин Иван
Отец ребёнка: Южанин Демид
Рождение ребёнка
13.02.1916
Дочь: (Южанина) Валентина
Отец ребёнка: Южанин Демид
Рождение ребёнка
1918
Сын: Южанин Алексей
Отец ребёнка: Южанин Демид
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
22.05.1926
Рождение ребёнка
08.07.1928
Смерть
28.11.1978