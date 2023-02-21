Мнацаканова Алмаз Арак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мнацаканова Алмаз Арак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Геворгянц Герасим Ниазович

Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Заргарьян Гени Ниазовна

Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович

Рождение ребёнка
14.09.1879

Сын: Геворков Ваган Ниазович

Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Геворгянц Верди Ниазовна

Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Геворгянц Ованес Ниазович

Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович

Рождение ребёнка
1886 или 1887

Дочь: Геворгянц Мани Ниазовна

Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Геворгянц Зани Ниазовна

Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович

Смерть
Неизвестно
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