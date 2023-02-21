Мнацаканова Алмаз Арак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Геворгянц Герасим Ниазович
Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Заргарьян Гени Ниазовна
Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович
Рождение ребёнка
14.09.1879
Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Геворгянц Верди Ниазовна
Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Геворгянц Ованес Ниазович
Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович
Рождение ребёнка
1886 или 1887
Дочь: Геворгянц Мани Ниазовна
Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Геворгянц Зани Ниазовна
Отец ребёнка: Геворгянц Ниаз Гаспарович
Смерть
Неизвестно