Геворгянц Ниаз Гаспарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Геворгянц Герасим Ниазович
Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Геворгянц Гени Ниазовна
Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Геворгянц Верди Ниазовна
Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак
Рождение ребёнка
1884
Сын: Геворгянц Ованес Ниазович
Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак
Рождение ребёнка
1886 или 1887
Дочь: Геворгянц Мани Ниазовна
Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Геворгянц Зани Ниазовна
Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак
Смерть
Неизвестно