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Геворгянц Ниаз Гаспарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Геворгянц Герасим Ниазович

Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Геворгянц Гени Ниазовна

Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак

Рождение ребёнка
1879

Сын: Геворгянц Ваган Ниазович

Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Геворгянц Верди Ниазовна

Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак

Рождение ребёнка
1884

Сын: Геворгянц Ованес Ниазович

Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак

Рождение ребёнка
1886 или 1887

Дочь: Геворгянц Мани Ниазовна

Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Геворгянц Зани Ниазовна

Мать ребёнка: Мнацаканова Алмаз Арак

Смерть
Неизвестно
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