Заргарьян (Геворгянц) Гени Ниазовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти19.07.1945
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Геворгянц Ниаз Гаспарович
Мать: Мнацаканова Алмаз Арак
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Заргарьян Сируш Аршаковна
Отец ребёнка: Заргарьян Аркадий
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Заргарьян Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заргарьян Ашхен Аршаковна
Отец ребёнка: Заргарьян Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заргарьян Степан Аршакович
Отец ребёнка: Заргарьян Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заргарьян Аркадий
Смерть
19.07.1945