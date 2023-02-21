Заргарьян (Геворгянц) Гени Ниазовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заргарьян (Геворгянц) Гени Ниазовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

19.07.1945

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Геворгянц Ниаз Гаспарович

Мать: Мнацаканова Алмаз Арак

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Заргарьян Сируш Аршаковна

Отец ребёнка: Заргарьян Аркадий

Рождение ребёнка
1901

Сын: Заргарьян Саша Аршакович

Отец ребёнка: Заргарьян Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заргарьян Ашхен Аршаковна

Отец ребёнка: Заргарьян Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заргарьян Степан Аршакович

Отец ребёнка: Заргарьян Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заргарьян Аркадий

Смерть
19.07.1945
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