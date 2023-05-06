Банников Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936
Отец: Банников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
03.09.1951
Дочь: Шадрина Александра Павловна
Мать ребёнка: Банникова Лидия Ивойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безкоровайных Анна Павловна
Мать ребёнка: Банникова Лидия Ивойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно