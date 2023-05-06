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Банников Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936

Отец: Банников Иван Яковлевич

Мать: Банникова Анна Елизаровна

Рождение ребёнка
03.09.1951

Дочь: Шадрина Александра Павловна

Мать ребёнка: Банникова Лидия Ивойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безкоровайных Анна Павловна

Мать ребёнка: Банникова Лидия Ивойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Лидия Ивойловна

Смерть
Неизвестно
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