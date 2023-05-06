Банникова (Селиванова) Лидия Ивойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Селиванова) Лидия Ивойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1951

Дочь: Шадрина Александра Павловна

Отец ребёнка: Банников Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безкоровайных Анна Павловна

Отец ребёнка: Банников Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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