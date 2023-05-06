Банникова (Селиванова) Лидия Ивойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.1951
Дочь: Шадрина Александра Павловна
Отец ребёнка: Банников Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безкоровайных Анна Павловна
Отец ребёнка: Банников Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно