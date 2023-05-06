Банникова (Большакова) Анна Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Большакова) Анна Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Елизар Ульянович

Мать: Большакова _

Рождение ребёнка
1919

Сын: Банников Василий Иванович

Отец ребёнка: Банников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
17.06.1936

Сын: Банников Павел Иванович

Отец ребёнка: Банников Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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