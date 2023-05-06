Банникова (Большакова) Анна Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Елизар Ульянович
Мать: Большакова _
Рождение ребёнка
1919
Сын: Банников Василий Иванович
Отец ребёнка: Банников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
17.06.1936
Отец ребёнка: Банников Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно