Коврижных Васса Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Коврижных Калина Климонтович
Отец ребёнка: Коврижных Климонт Спиридонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коврижных Андрей Климонтович
Отец ребёнка: Коврижных Климонт Спиридонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1815
Сын: Коврижных Степан Климонтович
Отец ребёнка: Коврижных Климонт Спиридонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Климонтовна
Отец ребёнка: Коврижных Климонт Спиридонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1822
Сын: Коврижных Григорей Климонтович
Отец ребёнка: Коврижных Климонт Спиридонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно