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Коврижных Васса Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Коврижных Калина Климонтович

Отец ребёнка: Коврижных Климонт Спиридонович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1800

Сын: Коврижных Андрей Климонтович

Отец ребёнка: Коврижных Климонт Спиридонович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1815

Сын: Коврижных Степан Климонтович

Отец ребёнка: Коврижных Климонт Спиридонович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Климонтовна

Отец ребёнка: Коврижных Климонт Спиридонович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1822

Сын: Коврижных Григорей Климонтович

Отец ребёнка: Коврижных Климонт Спиридонович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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