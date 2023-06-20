Коврижных Андрей Климонтович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1800
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1823
Сын: Коврижных Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1825
Сын: Коврижных Ефрем Андреевич
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Февронья Андреевна
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Андреевна же
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1840
Сын: Коврижных Никита Андреевич
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коврижных Нестор Андреевич
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно