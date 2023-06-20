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Коврижных Андрей Климонтович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Коврижных Климонт Спиридонович

Мать: Коврижных Васса Кирилловна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1823

Сын: Коврижных Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1825

Сын: Коврижных Ефрем Андреевич

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Февронья Андреевна

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Андреевна же

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1840

Сын: Коврижных Никита Андреевич

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1843

Сын: Коврижных Нестор Андреевич

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Харламовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно
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