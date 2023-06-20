Коврижных Климонт Спиридонович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Дата рождения1777
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1777
Отец: Коврижных Спиридон Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1797
Сын: Коврижных Калина Климонтович
Мать ребёнка: Коврижных Васса Кирилловна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коврижных Андрей Климонтович
Мать ребёнка: Коврижных Васса Кирилловна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1815
Сын: Коврижных Степан Климонтович
Мать ребёнка: Коврижных Васса Кирилловна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Климонтовна
Мать ребёнка: Коврижных Васса Кирилловна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1822
Сын: Коврижных Григорей Климонтович
Мать ребёнка: Коврижных Васса Кирилловна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
1823