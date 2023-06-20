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Коврижных Климонт Спиридонович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной

Дата рождения

1777

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Коврижных Спиридон Ларионович

Мать: не указана

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1797

Сын: Коврижных Калина Климонтович

Мать ребёнка: Коврижных Васса Кирилловна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1800

Сын: Коврижных Андрей Климонтович

Мать ребёнка: Коврижных Васса Кирилловна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1815

Сын: Коврижных Степан Климонтович

Мать ребёнка: Коврижных Васса Кирилловна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Климонтовна

Мать ребёнка: Коврижных Васса Кирилловна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1822

Сын: Коврижных Григорей Климонтович

Мать ребёнка: Коврижных Васса Кирилловна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
1823
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