Коврижных Степан Климонтович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
12.11.1837
Сын: Коврижных Филипп Степанович
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
25.10.1841
Сын: Коврижных Нестор Степанович
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно