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Коврижных Степан Климонтович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Коврижных Климонт Спиридонович

Мать: Коврижных Васса Кирилловна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
12.11.1837

Сын: Коврижных Филипп Степанович

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
25.10.1841

Сын: Коврижных Нестор Степанович

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно
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