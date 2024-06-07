Яковлев Яков Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1901 ст.
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Бракосочетание
08.02.1822
Рождение
15.10.1901 ст.
Отец: Осипов Яков Осипович
Мать: Осипова Марфа Савельевна
Восприемник
1901
Деревни Шипилово крестьянин Платон Нилов. Той же деревни крестьянская дочь девица Акилина Миронова.
Бракосочетание
08.02.1922
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1923
Дочь: Яковлева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Яковлева (Михайлова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1927
Сын: Яковлев Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Яковлева (Михайлова) Наталья Михайловна
Смерть
1944
Пропал без вести в ВОВ