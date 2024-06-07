Яковлев Яков Яковлевич 15.10.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлев Яков Яковлевич

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Место рождения

Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

15.10.1901 ст.

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.02.1822

Жена: Яковлева (Михайлова) Наталья Михайловна

Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение
15.10.1901 ст.

Отец: Осипов Яков Осипович

Мать: Осипова Марфа Савельевна

Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Восприемник
1901
Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Деревни Шипилово крестьянин Платон Нилов. Той же деревни крестьянская дочь девица Акилина Миронова.
Бракосочетание
08.02.1922

Жена: не указана

Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.02.1923

Дочь: Яковлева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Яковлева (Михайлова) Наталья Михайловна

Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.12.1927

Сын: Яковлев Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Яковлева (Михайлова) Наталья Михайловна

Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1944
Пропал без вести в ВОВ

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