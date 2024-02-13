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Яковлев Яков Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1901 ст.

Жена: Яковлева Марфа Савельевна

Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.

Сын: Яковлев Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Яковлева Марфа Савельевна

Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Агреппина Яковлевна

Мать ребёнка: Яковлева Марфа Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Яковлева Марфа Савельевна

Смерть
1874
Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
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