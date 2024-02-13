Яковлев Яков Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Осип
Бракосочетание
31.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.
Мать ребёнка: Яковлева Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Агреппина Яковлевна
Мать ребёнка: Яковлева Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Яковлева Марфа Савельевна
Смерть
1874