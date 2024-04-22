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Яковлева Марфа Савельевна

Место рождения

Головково, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Савелий

Мать: не указана

Головково, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
31.01.1901 ст.

Муж: Яковлев Яков Осипович

Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.

Сын: Яковлев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Яковлев Яков Осипович

Шипилово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Агреппина Яковлевна

Отец ребёнка: Яковлев Яков Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яковлев Яков Осипович

Смерть
Неизвестно
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