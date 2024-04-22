Яковлева Марфа Савельевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Савелий
Бракосочетание
31.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Яковлев Яков Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Агреппина Яковлевна
Отец ребёнка: Яковлев Яков Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яковлев Яков Осипович
Смерть
Неизвестно