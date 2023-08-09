Товиева Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Товиева Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Товиева Аполлинария Петровна

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Товиев Иван Петрович

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Товиев Николай Петрович

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Товиева Лариса Петровна

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Товиева Любовь Петровна

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Товиева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.03.1823 ст.

Сын: Товиев Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.09.1824 ст.

Сын: Товиев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Товиев Константин Петрович

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ржаницына Еликонида Петровна

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Товиев Пётр Алексиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Товиев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Товиев Александр Петрович

Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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