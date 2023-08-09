Товиева Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Товиева Аполлинария Петровна
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Товиев Иван Петрович
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Товиева Лариса Петровна
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Товиева Любовь Петровна
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Товиева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Рождение ребёнка
31.03.1823 ст.
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Рождение ребёнка
12.09.1824 ст.
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Товиев Константин Петрович
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ржаницына Еликонида Петровна
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Товиев Александр Петрович
Отец ребёнка: Товиев Пётр Алексиевич
Смерть
Неизвестно